Понад 600 тисяч людей без світла: Росія вдарила по енергосистемі Дніпропетровщини

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

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Яка ситуація зі світлом на Дніпропетровщині?

Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру знеструмлення охопили Дніпровський, Кам'янський, Самарівський, Павлоградський та Синельниківський райони. Загалом без електрики залишилися понад 600 тисяч споживачів.

Лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів. Це дасть змогу підтримувати їхню роботу під час відсутності централізованого електропостачання.

Енергетики вже працюють над відновленням світла. Водночас ремонт ускладнюють постійні російські обстріли, які створюють додаткові перешкоди для фахівців.

Мешканців, у яких є електроенергія, закликали ощадливо її споживати. Відповідальне використання світла допоможе зменшити навантаження на енергосистему.