Более 600 тысяч человек остались без света: Россия нанесла удар по энергосистеме Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Какова ситуация с электроснабжением в Днепропетровской области?

Из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру отключения электроэнергии охватили Днепровский, Каменский, Самаровский, Павлоградский и Синельниковский районы. Всего без электричества остались более 600 тысяч потребителей.

Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на резервное питание от генераторов. Это позволит поддерживать их работу в период отсутствия централизованного электроснабжения.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В то же время ремонт затрудняют постоянные российские обстрелы, которые создают дополнительные препятствия для специалистов.

Жителей, у которых есть электроэнергия, призвали экономно ее потреблять. Ответственное использование света поможет снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, ранее Зеленский предупреждал, что украинская разведка располагает информацией о подготовку Россией нового удара по энергетической инфраструктуре, мостам через Днепр и гражданским объектам. По его словам, Воздушные силы и Вооруженные Силы Украины уже готовятся к отражению возможной атаки.

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В то же время подготовка к защите от такого удара является непростой задачей. Зеленский также подчеркнул потребность Украины в ракетах-перехватчиках для систем противовоздушной обороны Patriot. Он призвал партнеров не медлить с передачей необходимого вооружения, ведь каждая договоренность и каждый день поставок имеют значение.

Президент также попросил украинцев беречь себя в связи с угрозой новых ракетных ударов.