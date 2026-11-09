Live
Просмотров: Время чтения: 1 мин

В Винницкой области из-за российской атаки произошли отключения электроэнергии

Анастасия Колесникова
Оккупанты ударили по энергетике Винницкой области

Оккупанты ударили по энергетике Винницкой области / Pexels

9 ноября российские военные нанесли очередной удар по энергетике Винницкой области. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщила глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

 
Adv

популярные видео

Какие последствия атаки на Виннитчину?

В результате очередной вражеской атаки в Винницкой области пострадали объекты энергетической инфраструктуры– говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования и возвратом питания. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее подать свет в жилище жителей области.

Кроме энергетики Винницкой области, под удар попала и энергетическая инфраструктура Ровенщины. Всего оккупанты запустили ночью более 300 ударных дронов. Большинство из них удалось обезвредить.

Прогнозы

Чи оголосять Україна та Росія енергетичне перемир'я до зими?

Чи оголосять Україна та Росія енергетичне перемир'я до зими?

x2
125 228
21 день
 Больше прогнозов здесь →

Что было известно ранее?

Напомним, ранее на нашем сайте сообщалось, что ночью 7 ноября российские войска уже провели атаку на энергетическую инфраструктуру региона. Тогда из-за обстрела возникли перебои с электроснабжением, один человек получил ранение, а также были повреждены пожарная часть ГСЧС и гражданские объекты.

Комментарии

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Реклама
Adv