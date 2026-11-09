На Вінниччині через російську атаку виникли знеструмлення

Окупанти вдарили по енергетиці Вінниччини / Pexels
9 листопада російські військові завдали чергового удару по енергетиці Вінницької області. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Про це повідомила глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
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За словами глави ОВА, енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання та поверненням живлення. Робиться все можливе, щоб якнайшвидше подати світло в оселі жителів області.
Окрім енергетики Вінниччини, під удар потрапила і енергетична інфраструктура Рівненщини.
Загалом окупанти запустили уночі понад 300 ударних дронів. Більшість з них вдалося знешкодити.
Що було відомо раніше?
Нагадаємо, вночі 7 листопада війська Росії вже атакували енергетичну інфраструктуру регіону. Тоді через обстріл виникли перебої з електропостачанням, одна людина дістала поранення, а також пошкоджень зазнали пожежна частина ДСНС і цивільні об'єкти.
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