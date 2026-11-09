Під ударом енергетика та бізнес: Росія атакувала північ Рівненщини

Про це повідомив глава Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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Які наслідки атаки на Рівненщину?

За словами чиновника, під російськими ударами опинилися енергетика, бізнес, житловий сектор. На щастя, обійшлося без людських жертв.

На території одного з цивільних приватних підприємств через обстріл спалахнула пожежа, у якій згорів вантажний автомобіль. До ліквідації загоряння та фіксації наслідків залучали відповідні екстрені й оперативні служби.

Нагадаємо, що у ніч проти 9 листопада ворог також обстріляв Кременчук на Полтавщині. Росіяни атакували житловий масив та приватне підприємство, спричинивши пожежі на кількох локаціях. Рятувальники врятували з небезпеки 15 мешканців. 7 людей, зокрема підліток.

Унаслідок атаки російського безпілотника на Хмельницький пошкоджено житлову забудову. Виникла пожежа у приватних житлових будинках.

Загалом уночі Росія запустила 317 дронів. 271 безпілотник був знешкоджений.