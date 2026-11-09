Росія атакувала Україну сотнями БпЛА: скільки є влучань

Як повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, противник запускав дрони з районів російських міст Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово та Міллерово. Також пуски фіксували з тимчасово окупованого Донецька та кримських локацій Чауда і Гвардійське.

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Що відомо про атаку

До відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Захисники неба ліквідували 271 ворожий безпілотник Shahed, серед яких 81 дрон мав реактивний двигун. Крім того, оборонці знешкодили 5 апаратів інших модифікацій, зокрема S8000 "Бандероль"/"Дань-Т" та "Гербера".

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу окупантів на 31 локації, а падіння уламків збитих цілей сталося ще на 9 локаціях.

Військові зазначили, що станом на ранок кілька ворожих дронів залишається в повітряному просторі – атака триває. Уже відомо про перші наслідки, зокрема, вибухи лунали у Хмельницькому. Там пошкоджені будинки, виникла пожежа.