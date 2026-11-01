Россия совершила атаку на энергетику Житомирской области: более 650 населенных пунктов остались без света

1 ноября российские войска провели атаку на энергетическую инфраструктуру Житомирской области. В результате вражеских ударов без электроснабжения остались сотни населенных пунктов.

О последствиях очередных вражеских ударов сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Какова ситуация со светом в Житомирской области?

Вражеские удары повредили энергетическую инфраструктуру области, поэтому без электроэнергии остались более 650 населенных пунктов.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением подачи электричества для жителей Житомирской области. Специалисты делают все необходимое, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома.

По предварительной информации, в результате российских ударов погибших и пострадавших нет.

Напомним, оккупанты в ночь на 1 ноября вновь атаковали энергетические объекты Днепропетровской области. В результате новых ударов почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах остались без электроэнергии.

До этого энергетикам удалось восстановить электроснабжение почти всем абонентам в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах, которые были обесточены из-за предыдущих атак. Без электричества тогда оставались лишь несколько тысяч потребителей, которым специалисты продолжали восстанавливать подачу электроэнергии.

Однако ночные обстрелы привели к новым масштабным отключениям. В настоящее время над восстановлением электроснабжения работают более 70 аварийных бригад. Энергетики прилагают усилия, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям области.

Жителей призвали экономно расходовать электроэнергию, не включать одновременно несколько мощных приборов и по возможности избегать их использования в часы пиковой нагрузки.