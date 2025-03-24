Состоялась детонация боеприпасов, однако самое интересное то, что основную цель россияне фактически преподнесли на ладони. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко, отметив, что говорится о важном для оккупантов виде оружия.

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Основная цель на "Энгельсе"

По словам эксперта по авиации, взрыв на аэродроме "Энгельс" был классическим – удалось попасть по российским боеприпасам, после чего был настоящий взрыв в виде "гриба". Взрыв боевой части одного или нескольких украинских беспилотников не мог бы сделать такое действо, то есть состоялась вторичная детонация.

Украина держит в тайне точное количество дронов, которые запустила, одновременно российская пропаганда как всегда придумывает заоблачные цифры.

Однако главное – мы поразили не просто какой-то склад с бомбами. Мы поразили ракеты Х-101, контейнеры с которыми россияне открыто выложили на одной из площадок. Такая привлекательная цель, нельзя было не среагировать на такой промах россиян,

– подчеркнул он.

К слову, военный эксперт, полковник запаса ВСУ летчик-инструктор Роман Свитан отметил еще одну интересную деталь атаки на российский аэродром – кроме уничтожения целей, российская ПВО так отчаянно пыталась сбить все, что летело, что что попала в гражданские здания в городах Энгельс и Саратов. Таким образом атака имела двойной эффект.