Відбулась детонація боєприпасів, однак найцікавіше те, що основну ціль росіяни фактично піднесли на долоні. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, зауваживши, що мовиться про важливий для окупантів вид зброї.

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Основна ціль на "Енгельсі"

За словами експерта з авіації, вибух на аеродромі "Енгельс" був класичним – вдалось попасти по російських боєприпасах, після чого був справжній вибух у вигляді "гриба". Вибух бойової частини одного чи кількох українських безпілотників не міг би зробити таке дійство, тобто відбулась вторинна детонація.

Україна тримає в таємниці точну кількість дронів, які запустила, водночас російська пропаганда як завжди вигадує захмарні цифри.

Однак головне – ми уразили не просто якийсь склад з бомбами. Ми уразили ракети Х-101, контейнери з якими росіяни відкрито виклали на одному з майданчиків. Така приваблива ціль, не можна було не зреагувати на такий промах росіян,

– наголосив він.

До слова, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ льотчик-інструктор Роман Світан зазначив ще одну цікаву деталь атаки на російський аеродром – крім знищення цілей, російська ППО так відчайдушно намагалась збити усе, що летіло, що влучила в цивільні будівлі в містах Енгельс та Саратов. В такий спосіб атака мала подвійний ефект.