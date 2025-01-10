В Энгельсе третьи сутки горит нефтебаза бомбардировщиков Ту-95

Нефтебаза стратегических бомбардировщиков России "Комбинат Кристалл", которая расположена в Энгельсе, пылает уже третьи сутки. Более того, объект будет охвачен огнем еще минимум 2 дня.

Об этом заявили официальные власти Саратовской области, где расположена военная нефтебаза, передает 24 Канал. Кроме того, на пожар влияют и погодные условия, ведь из-за ветра направление дыма постоянно меняется.

К теме Силы обороны Украины подтвердили удар по нефтебазе в Энгельсе

Нефтебаза в Энгельсе продолжает гореть

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, нефтебаза возле авиабазы "Энгельс-2" продолжает гореть. Ожидается, что пожар продлится еще 2 дня. За это время должно выгореть топливо.

В то же время Бусаргин добавил, что из-за пожара жители Энгельса чувствовали "дискомфорт". Мол, дым шел в направлении города. Впрочем, в пятницу, 10 января, ситуация "улучшилась", ведь ветер изменил направление и теперь дым не идет в направлении города.

Пожар на нефтебазе в Энгельсе: смотрите видео

Более того, Бусаргин, очевидно, решил "успокоить" местных и опубликовал фото с охваченной огнем нефтебазы. Фотография удивляет своей нелепостью, ведь сам Бусаргин "позирует" вместе со спасателем на фоне пожара.



Губернатор Саратовской области на фоне пожара / Фото из соцсетей

Напомним, что 8 января в Энгельсе ввели чрезвычайное положение после того, как дроны атаковали нефтебазу возле аэродрома со стратегическими бомбардировщиками. Во время ликвидации пожара погибли по меньшей мере двое пожарных.

В Генштабе ВСУ отметили, что удар по нефтебазе "Комбинат Кристалл" существенно снижает возможности врага наносить удары по мирным городам и гражданским объектам Украины. Топливом с этой базы заправляли Ту-95МС и Ту-160, которые базируются на "Энгельс-2".