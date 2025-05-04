Была в квартире, в которую попал "Шахед": в Киеве из пожара спасли 17-летнюю кошку
- Российский дрон "Шахед" попал в 12-этажный дом в Оболонском районе Киева – там вспыхнул пожар.
- Спасатели спасли 17-летнюю кошку из охваченной огнем квартиры и передали ее владелице.
Один из российских "Шахедов" попал в квартиру в 12-этажном доме в Оболонском районе Киева. После этого там вспыхнул пожар, из которого спасатели спасли кошку.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера ГСЧС Киева Павла Петрова в комментарии "Киев 24".
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В Киеве спасли кошку после вражеской атаки после вражеской атаки
Во время атаки "Шахедов" 4 апреля один из дронов попал в 12-этажный дом в Оболонском районе. Дрон уничтожил перекрытия и попал в квартиру. Там вспыхнул пожар.
В момент попадания в квартире не было людей, но была 17-летняя кошка. По словам Петрова, домашнюю любимицу спасли из охваченной огнем квартиры.
Спасенную кошку уже передали владелице. Ее жизни ничего не угрожает.
Кошку спасли в Киеве / Фото ГСЧС Киева
Напомним, что после атаки в Киеве есть серьезные разрушения и пострадавшие. В частности в Оболонском районе по одному адресу возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажного жилого дома с распространением пламени на кровлю. По другому адресу загорелось 7 автомобилей на открытой местности возле жилого дома.
Также последствия российской атаки зафиксировали в Святошинском и Шевченковском районах.
В общем, в результате атаки в Киеве 11 пострадавших. Среди них двое детей.