Была в квартире, в которую попал "Шахед": в Киеве из пожара спасли 17-летнюю кошку

Один из российских "Шахедов" попал в квартиру в 12-этажном доме в Оболонском районе Киева. После этого там вспыхнул пожар, из которого спасатели спасли кошку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера ГСЧС Киева Павла Петрова в комментарии "Киев 24".

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В Киеве спасли кошку после вражеской атаки после вражеской атаки

Во время атаки "Шахедов" 4 апреля один из дронов попал в 12-этажный дом в Оболонском районе. Дрон уничтожил перекрытия и попал в квартиру. Там вспыхнул пожар.

В момент попадания в квартире не было людей, но была 17-летняя кошка. По словам Петрова, домашнюю любимицу спасли из охваченной огнем квартиры.

Спасенную кошку уже передали владелице. Ее жизни ничего не угрожает.

Кошку спасли в Киеве / Фото ГСЧС Киева

Напомним, что после атаки в Киеве есть серьезные разрушения и пострадавшие. В частности в Оболонском районе по одному адресу возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажного жилого дома с распространением пламени на кровлю. По другому адресу загорелось 7 автомобилей на открытой местности возле жилого дома.

Также последствия российской атаки зафиксировали в Святошинском и Шевченковском районах.

В общем, в результате атаки в Киеве 11 пострадавших. Среди них двое детей.