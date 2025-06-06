В частности, там пострадало подножие монумента "Родина-мать". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный музей истории Украины во второй мировой войне.

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В каком состоянии монумент "Родина-мать"

Сегодня ночью взрывной волной был поврежден фасад Главного корпуса музея у подножия монумента "Родина-мать". Однако сейчас музей работает в обычном режиме.



В Киеве повредился фасад Главного корпуса музея у подножия монумента "Родина-мать" / Фото из соцсетей Национального музея истории Украины во второй мировой войне

Напомним, что в результате комбинированной атаки на Киев 6 июня пострадали по меньшей мере 27 человек.

Кроме этого, глава МВД Игорь Клименко сообщил, что во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли 3 спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Впоследствии в ГСЧС уточнили, что погибли Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

Также в Киеве получили ранения 9 чрезвычайников. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни. Еще 5 спасателей пострадали на Тернопольщине во время ликвидации возгорания. Всего в Украине этой ночью ранения получили 49 человек.