Зокрема, там постраждало підніжжя монумента "Батьківщина-мати". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національний музей історії України у другій світовій війні.

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В якому стані монумент "Батьківщина-мати"

Сьогодні вночі вибуховою хвилею було пошкоджено фасад Головного корпусу Музею в підніжжі монумента "Батьківщина-мати". Проте наразі музей працює у звичному режимі.



У Києві пошкодився фасад Головного корпусу Музею в підніжжі монумента "Батьківщина-мати" / Фото з соцмереж Національного музею історії України у другій світовій війні

Нагадаємо, що внаслідок комбінованої атаки на Київ 6 червня постраждали щонайменше 27 людей.

Окрім цього, глава МВС Ігор Клименко повідомив, що під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло 3 рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Згодом у ДСНС уточнили, що загинули Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

Також у Києві отримали поранення 9 надзвичайників. Дехто з них перебуває у важкому стані, медики борються за їхні життя. Ще 5 рятувальників постраждали на Тернопільщині під час ліквідації загоряння. Загалом в Україні цієї ночі поранення отримали 49 осіб.