В сети пишут, что Киев в дыму уже 10 часов. Тушить многочисленные пожары помогали вертолеты ГУР. Спасатели еще работают. Но данные мониторинга свидетельствуют, что состояние воздуха уже нормализуется.

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Загрязнен ли воздух в Киеве днем 10 июня

Согласно данным SaveEcoBot, на 16:00 10 июня индекс качества атмосферного воздуха равен 17. Это хороший уровень загрязнения атмосферного воздуха, который имеет минимальное влияние на здоровье людей.



Состояние воздуха в Киеве сейчас / Скриншот 24 Канала

Впрочем, на карте можно отследить, что рано утром и около десяти в некоторых районах воздух был загрязнен.



Мониторинг состояния воздуха в Киеве / Скриншот 24 Канала

В 11 утра в Минприроды рассказали, что радиационный фон в столице стабилен. Во всех районах города, кроме Дарницкого, – низкий уровень загрязнения.

В Дарницком районе – локально повышенный уровень загрязненности, о чем свидетельствуют данные платформы "Киев Цифровой". Причина – пожары в лесопарковой и нежилой зонах. Рекомендуем до стабилизации ситуации ограничить время пребывания на улице и не проветривать помещения в дневные часы. Особенно важно – для людей с заболеваниями дыхательных путей, аллергиями и детей,

– написали там.

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА тоже написал, что на 8 утра уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий.