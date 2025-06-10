У мережі пишуть, що Київ у диму вже 10 годин. Гасити численні пожежі допомагали гелікоптери ГУР. Рятувальники ще працюють. Але дані моніторингу свідчать, що стан повітря вже нормалізується.

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Чи забруднене повітря в Києві вдень 10 червня

Відповідно до даних SaveEcoBot, на 16:00 10 червня індекс якості атмосферного повітря дорівнює 17. Це добрий рівень забруднення атмосферного повітря, який має мінімальний вплив на здоров'я людей.



Стан повітря в Києві зараз / Скриншот 24 Каналу

Утім, на карті можна відстежити, що рано-вранці та близько десятої у деяких районах повітря було забруднене.



Моніторинг стану повітря в Києві / Скриншот 24 Каналу

Об 11 ранку в Міндовкілля розповіли, що радіаційний фон у столиці стабільний. В усіх районах міста, окрім Дарницького, – низький рівень забруднення.

У Дарницькому районі – локально підвищений рівень забрудненості, про що свідчать дані платформи "Київ Цифровий". Причина – пожежі в лісопарковій та нежитловій зонах. Рекомендуємо до стабілізації ситуації обмежити час перебування на вулиці та не провітрювати приміщення у денні години. Особливо важливо – для людей із захворюваннями дихальних шляхів, алергіями та дітей,

– написали там.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА теж написав, що на 8 ранку рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький.