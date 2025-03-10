Из-за угрозы беспилотников там тревога продолжалась в течение 3 часов 28 минут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

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Сколько беспилотников на Киевщину запустила Россия

По данным КМВА, на подступах к Киеву было зафиксировано 16 вражеских дронов, 12 из них удалось уничтожить средствами ПВО. Остальные беспилотники были локально потеряны или покинули воздушное пространство. Сейчас информации о пострадавших или повреждениях в результате обломков нет.