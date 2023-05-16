Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что враг подготовил эшелонированную сборную "солянку" разного типа ракет. Однако все они были уничтожены украинским ПВО. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Свитан уточнил, что ночью 16 мая на территорию Украины оккупанты запустили:

9 ракет "Калибр", уничтоженных на подходе к Киеву, еще в Николаевской области;

9 баллистических ракет – 6 "Кинжалов" и, вероятнее всего, 3 единицы С-400. А также, возможно, "Искандер". Все они были уничтожены;

6 "Шахедов", которые также были обезврежены;

9 разведывательных беспилотников.

Большая проблема

Полковник запаса ВСУ отметил, что баллистические ракеты имеют свою специфику. Они доходят до 40 километров в верхней точке баллистической траектории, а затем практически вертикально начинают падать на цель.

Даже ракета, которую сбили, типа "Кинжал" или "Искандер", когда заходит с большой высоты в плотные слои атмосферы, все равно падает на цель. Поэтому обломки такой ракеты, а также противоракеты в радиусе нескольких километров падают на головы местных жителей,

– объяснил он.

Это большая проблема, заметил Свитан, потому что иногда у ракеты не полностью сгорает топливо, может не сработать взрыв боевой части, а у "Кинжала" или "Искандера" она составляет 500 килограммов.

"Поэтому, когда раздается сигнал воздушной тревоги, нужно обязательно уйти с открытых площадок в бомбоубежище", – подчеркнул он.

Летчик-инструктор напомнил, что у россиян еще есть в запасе несколько десятков ракет "Кинжал" и более 6 самолетов МиГ-31К, которые являются их носителями.

Возможно, увеличили производство

Ужесточение ударов именно "Кинжалами" по территории Украины Свитан связывает с увеличением их производства. В прошлом году оккупанты имели около 40 единиц такого оружия. А сейчас – около 80. По крайней мере, пока они не выпустили на Киев 6 таких ракет.

"Наверняка россияне могли увеличить количество производства "Кинжалов". Определив неприкосновенный запас, они могут его сейчас использовать. Возможно, это причина, по которой они пытаются ими отработать", – подчеркнул он.

Роман Свитан прокомментировал ракетную атаку 16 мая: смотрите видео

Хотят достать до купола Верховной Рады

Полковник запаса ВСУ предположил, что оккупанты сейчас пытаются достать в Правительственный квартал в Киеве.

Они вероятнее всего выполняют задачу, которую себе поставили: "купол за купол",

– заметил он.

Свитан напомнил, что 3 мая над куполом Кремля произошла провокация с беспилотником. А после этого россияне, возможно, хотели "Кинжалом" разрушить купол Верховной Рады.

3 мая в 2:30 был подрыв купола Кремля, а 4 мая в 2:30 на территорию Украины заходил "Кинжал", вероятнее всего – на здание парламента. Так быстро летчики не могут подготовиться к удару, и это означает, что эта операция была запланирована заранее,

– предположил он.

По мнению Романа Свитана, не выполнив эту задачу, они пытаются осуществить то, что задумали. Но это им не удастся благодаря нашей системе ПВО.

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