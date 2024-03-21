Ранее в КГВА уточнили, что после паузы в более чем месяц враг снова ударил ракетами по Киеву. На этот раз во время атаки он запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории России.

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ВСУ сбили крылатую ракету врага

Во время вражеской атаки на Киев 21 марта бойцы мобильной огневой группы Сухопутных войск уничтожили крылатую ракету противника с помощью пулемета Browning M2.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк. Он опубликовал соответствующее видео.

Кроме этого, Павлюк уточнил, что крылатая ракета была уничтожена на подлете к столице.

Мобильная группа Сухопутных войск сбила ночью крылатую ракету из пулемета: смотрите видео

Как отметил командующий Сухопутных войск, это подразделение уже не впервые уничтожает крылатые ракеты российских оккупантов. В этом им помогает обученность и слаженность.

На счету этого подразделения это уже не первая сбитая крылатая ракета! Обученность + слаженность = результат,

– резюмировал Александр Павлюк.

Какова была цель вражеского массированного удара по Киеву

Источники в украинской разведке сообщили, что почти все крылатые и баллистические ракеты, которыми враг атаковал Киев против 21 марта, были нацелены на объекты ГУР.

Также собственные источники издания "Обозреватель" сообщили, что целью врага была также Служба внешней разведки.