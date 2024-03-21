Об этом сообщили представители храма на странице храма в фейсбук. Опубликованы также фото последствий попадания.

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В помещение храма попали обломки российской баллистической ракеты.



Храм на Татарке поврежден в результате падения обломков ракет / Фото КГГА

Российские ракеты повредили храм / Фото Свято-Николаевского храма на Татарке

Российские ракеты уничтожили храм

"Распятие посечено, иконы побиты стеклом, окна и двери выбиты. Часовня рядом уничтожена, возле храма – воронка", – рассказал верующий храма и боец ВСУ Андрей Ковалев.

Богослужения в храме пока не будут проводить.

"Раненые, но несокрушимые. Не гневаетесь в Великий пост, а лучше конвертируйте ваш гнев в донаты на восстановление, ремонт храма и прилегающей территории", – говорится в сообщении представителей храма.

Храм получил серьезные повреждения / Фото Андрея Ковалева

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