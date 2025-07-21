Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГСЧС Киева Павла Петрова.

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Враг ударил по Киеву

В Шевченковском районе горел первый этаж жилого дома: один человек ранен, еще одного спасли, пояснил представитель ГСЧС Киева.

Также в Днепровском районе горели торговые сооружения, в Дарницком – гаражный кооператив и детский сад. Повреждения зафиксировали и в Святошинском районе.

К тому же в результате атаки погиб один человек, предварительно – человек.

Напомним, в Киеве в результате атаки российских БпЛА поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская", там также произошло сильное задымление.

Станция временно закрыта для пассажиров на вход и выход, но работает как укрытие.

А на "красной ветке" метро в Киеве ограничили движение поездов. В КГГА отметили, что поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". В то же время пересадочные узлы "Театральная" – "Золотые ворота" и "Крещатик" – "Майдан Независимости" работают в обычном режиме.