Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната в эфире "Радио NV".

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Что вызвало обвал подъезда

Юрий Игнат вспомнил об об обвале подъезда пятиэтажки в результате вражеского обстрела столицы. По его словам, в дом попала ракета, которую перед этим сбили в воздухе.

Противник атаковал столицу, и хотя ракеты были собственно уничтожены, обезврежены, но видим, что в доме фактически несколько этажей не стало. От того, что ракета, сбитая в воздухе, упала и привела к таким последствиям,

– объяснил он.

Полковник подчеркнул, что от прямого попадания были бы значительно большие и худшие последствия.

Игнат призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги. Особенно уязвимы панельные многоэтажки, которые не выдерживают удара "Шахеда".