Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната в етері "Радіо NV".

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Що спричинило обвал під'їзду

Юрій Ігнат згадав про обвал під'їзду п'ятиповерхівки внаслідок ворожого обстрілу столиці. За його словами, в будинок влучила ракета, яку перед цим збили в повітрі.

Противник атакував столицю, і хоч ракети були власне знищені, знешкоджені, але бачимо, що в будинку фактично кілька поверхів не стало. Від того, що ракета, збита в повітрі, впала і призвела до таких наслідків,

– пояснив він.

Полковник підкреслив, що від прямого влучання були б значно більші та гірші наслідки.

Ігнат закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги. Особливо вразливими є панельні багатоповерхівки, які не витримують удару "Шахеда".