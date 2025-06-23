На месте прилета российской ракеты продолжается поисковая операция. Спасатели уже достали 6 тел. Местные власти говорят о 3 людях, которые еще могут находиться под завалами дома, передает 24 Канал.

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Как врут оккупанты

Между тем захватчики отрицают свое очередное военное преступление. Во-первых, они заявляют, что якобы попали в Киеве по военным складам, местам хранения дронов и центрам управления СБУ и ГУР.

Во-вторых, бесстыдно распространяют кадры, разрушенной ими же многоэтажки в Киеве, утверждая, что, мол, в нее попала украинская ракета ПВО.

Подобные заявления являются циничной и откровенной ложью российской пропаганды, к которой Кремль прибегает каждый раз после террористических ударов по Украине, чтобы оправдать действия российской армии и пытаться спровоцировать раскол между военными и гражданскими в Украине,

– говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации.

Ложь россиян / Фото ЦПД