На місці прильоту російської ракети триває пошукова операція. Рятувальники вже дістали 6 тіл. Місцева влада каже про 3 людей, які ще можуть перебувати під завалами будинку, передає 24 Канал.

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Як брешуть окупанти

Тим часом загарбники заперечують свій черговий воєнний злочин. По-перше, вони заявляють, що нібито поцілили у Києві по військових складах, місцях зберігання дронів і центрах управління СБУ і ГУР.

По-друге, безсоромно поширюють кадри, зруйнованої ними ж багатоповерхівки в Києві, стверджуючи, що, мовляв, у неї влучила українська ракета ППО.

Подібні заяви є цинічною і відвертою брехнею російської пропаганди, до якої Кремль вдається щоразу після терористичних ударів по Україні, щоб виправдати дії російської армії та намагатися спровокувати розкол між військовими й цивільними в Україні,

– йдеться у заяві Центру протидії дезінформації.

Брехня росіян / Фото ЦПД