Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
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Росія ударила по житловому будинку
У Шевченківському районі столиці ворог поцілив у 5-поверхівку. Пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів із частковим руйнуванням даху, у дворі сталася пожежа автомобілів.
Наразі рятувальники максимально зосереджені, щоб якнайшвидше розібрати завали та дістатися до наших людей,
– написав Ткаченко.
Працівники ДСНС проводять евакуацію мешканців за допомогою автодрабини та триколінної драбини. Серед врятованих – вагітна жінка.
Станом на 11:00 кількість постраждалих у Києві зросла до 31 людини, загинуло 6 людей.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
За словами Володимира Зеленського, для ударів Росія могла застосувати північнокорейську балістику. Загалом у столиці пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних будинків.