Рятувальна операція там досі триває. Детальніше про атаку для Київ24 розповіли очевидці, передає 24 Канал.

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Росія ударила по житловому будинку

У Шевченківському районі столиці ворог поцілив у 5-поверхівку. Пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів із частковим руйнуванням даху, у дворі сталася пожежа автомобілів.

За словами мешканки сусіднього будинку Дар'ї, після відбою повітряної загрози вона повернулася з дитиною додому. Однак незабаром знову пролунала тривога – перед прильотом вони встигли лише вийти в коридор.

Усе пошкоджено – і душа, і настрій. Наші хлопці воюють, а ті гади – нічого з ними не станеться…

– ділиться жінка.

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Нагадаємо, повітряна тривога через ударні БпЛА в Києві тривала з 23:53 неділі, 22 червня, до 03:35 понеділка, 23 червня. Однак за менш як 10 хвилин її оголосили знову, попереджаючи про застосування балістики. Окрім того, монітори писали про крилаті ракети.

До слова, станом на 09:50 відомо про 6 загиблих. Ще 25 людей постраждали, із них 17 – у Шевченківському районі.