Спасательная операция там до сих пор продолжается. Подробнее об атаке для Киев24 рассказали очевидцы, передает 24 Канал.

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Россия ударила по жилому дому

В Шевченковском районе столицы враг попал в 5-этажку. Повреждены перекрытия 4 и 5 этажей с частичным разрушением крыши, во дворе произошел пожар автомобилей.

По словам жительницы соседнего дома Дарьи, после отбоя воздушной угрозы она вернулась с ребенком домой. Однако вскоре снова прозвучала тревога – перед прилетом они успели лишь выйти в коридор.

Все повреждено – и душа, и настроение. Наши ребята воюют, а те гады – ничего с ними не случится…

– делится женщина.

Очевидцы ночной атаки рассказали о последствиях: смотрите видео

Напомним, воздушная тревога из-за ударных БпЛА в Киеве длилась с 23:53 воскресенья, 22 июня, до 03:35 понедельника, 23 июня. Однако менее чем за 10 минут ее объявили снова, предупреждая о применении баллистики. Кроме того, мониторы писали о крылатых ракетах.

К слову, по состоянию на 09:50 известно о 6 погибших. Еще 25 человек пострадали, из них 17 – в Шевченковском районе.