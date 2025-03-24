Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

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В Киеве будут бороться с проблемой парковок во дворах

В ночь на 23 марта Киев пережил очередную атаку "Шахедов". Взрывы раздавались в разных районах столицы, а под ударом оказалась гражданская и жилая инфраструктура.

Когда спасатели прибыли на место атаки, то на отдельных локациях столкнулись с проблемой доступа к местам, в которые попали дроны. Поэтому возникают сложности и в развертывании спасательных работ. Дворы настолько плотно запаркованы, что доехать туда просто невозможно.

Чтобы минимизировать трагические случаи и обеспечить спасателям постоянный доступ и проезд, в Киеве будут бороться с проблемой парковки во дворах. Так, Ткаченко отдал поручение обеспечить постоянное инспектирование проблемных участков жилой застройки на предмет нарушения правил парковки. Также к этому процессу будут привлечены управляющие компании, ОСМД, ЖСК.

Также КГВА поручила разработать план-график обустройства антипарковочной инфраструктуры.

Приобщаем к этой задаче и ГСЧС Киева. Совместно с городскими департаментами они определят перечень адресов и подъездов к домам, где необходимо обеспечить проезд спецтехники,

– сообщили в КГГА.

Ткаченко добавил, что этот процесс небыстрый, поэтому важно, чтобы сами киевляне также проявляли инициативность. В КГВА призвали не ставить много автомобилей во дворах, сообщать о брошенных авто или транспортных средствах, которые перегораживают проезд.

"В конце концов, мы держим общество в курсе угроз, их приближения, рисков и последствий. Поэтому важно не просто брать эту информацию "к сведению", а подавать пример ответственного гражданского поведения", – подчеркнул Ткаченко.

Напомним, что в ночь на 23 марта в Киеве произошел трагический инцидент во время атаки "Шахедов". Так, один из дронов попал в многоэтажку. Под ударом оказалась квартира пожилой женщины на 9 этаже, однако спасатели не смогли спасти женщину, ведь двор был плотно заставлен автомобилями. К сожалению, поэтому женщину не успели спасти и она сгорела в собственной квартире.