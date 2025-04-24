По ее словам, никто не сможет поддержать Украину так, как сами украинцы. Кроме того, Соляр вспомнила письмо боснийской журналистки, которая выразила восхищение Украиной и подчеркнула, что наша страна выстоит в этой войне, передает 24 Канал.

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"Вы есть у меня, а я – у вас"

С начала полномасштабного вторжения Россия убила 13 тысяч гражданских украинцев, из которых 618 – это дети. Страна-агрессор осуществила 1700 атак на школы, более 780 атак на больницы, более 130 – на объекты энергетики.

Соляр отметила, что украинцы поддерживали ее с 24 февраля 2022 года. Люди писали письма из оккупации цитатами из ее эфиров. Она радовалась, когда читала сообщение о том, что заставила кого-то улыбнуться, хотя он был в безысходности. Ведущая читала каждое сообщение и приносила его в эфир.

Я бы могла начать эфир с проклятий, с разочарования в наших американских партнерах, которые, кажется, забыли слово "справедливость". Однако я хочу напомнить, что у нас всегда есть мы. Вы есть у меня, а я – у вас. Здесь, в Украине, под российскими ракетами,

– подчеркнула она.

Соляр отметила, что сегодня, после смертельной атаки на Киев, стоит вспомнить письмо боснийской журналистки Аиды Черкез. Она пережила блокаду Сараево и написала такие слова киевлянам:

"Уважаемые друзья, гуманитарные организации здесь в Сараево собирают для вас помощь, а я сижу перед шкафом в своей квартире, пытаясь вспомнить, что вам больше всего нужно. Это не мои теплые носки, не куртка или теплые сапоги – а моя 30-летняя футболка с надписью, которая не давала мне отчаяться в течение 1425 дней, когда боснийские сербы добровольно стреляли и держали мой город в осаде без воды, без еды, без электроэнергии, без отопления и без связи с внешним миром. Я носила эту футболку и читала ее лозунг, в то время, когда более двух миллионов снарядов падало на наши головы, и я уклонялась от бесчисленных пуль. На футболке написано "Сараево будет стоять, остальное пройдет".

Друзья мои, вас ждут плохие времена, но вы получаете оружие, чтобы вы могли защитить себя. Мы, боснийцы, отбивались, но мир наложил эмбарго на поставки оружия. Они не понимали, за что сражалось Сараево. Слава Богу, сейчас мир понимает за что бьется Киев. Вы будете грязные, вам будет холодно, вы будете хотеть есть и пить, вы потеряете свои дома, друзей и членов семьи. Но наибольший вред вам нанесет ложь.

Ложь – что вы как-то виноваты в том, что с вами происходит. Ложь – что вы на самом деле воюете против себя. Эта ложь пробьет бесчисленное количество дыр в ваших сердцах, но не остановит их биение и не заморозит их. Я видела, они разрушили вашу телебашню, так, они хотят держать вас в темноте, как они делали это с нами. Они хотят выключить свет, чтобы мы не видели, что они с вами делают.

Записывайте, снимайте и фотографируйте – когда-то это определит вашу историю. Объяснит украинцам, которые еще не родились, что произошло и будет использовано как доказательство в суде против тех, кто пытается вас убить. Вас ждут трудные времена, в которые вы будете терять веру, но я пишу вам из будущего и с уверенностью говорю – вы победите так же как победили мы.

Я должна была быть мертвой, но я жива. И завтра собираюсь повести внуков на прогулку. Когда-то и вы сможете, потому что я вижу в вас ту же стойкость, которую видела в наших людях, я слышу, как вы поете свой гимн, отталкивая вражеские танки голыми руками. Со временем вы, как и мы, будете петь новые песни о своем мужестве во время этой тяжелой беды. И вы придумаете собственные лозунги, которые сохранят вам жизнь. Но пока что, я посылаю вам самое дорогое что у меня есть – это мой слоган, немного измененный для вас – "Украина будет стоять, остальное пройдет"."

Напомним, что в Киеве объявлен День траура 25 апреля из-за массированной атаки. Столицу атаковали российские "Калибры", баллистика и "Шахеды".