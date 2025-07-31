Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление министра в комментарии телеканалу Киев24.

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Чем российская армия атаковала многоэтажку в Киеве?

Игорь Клименко отметил, что в доме в Святошинском районе, который пострадал в результате обстрела, не было подвала, а только погреб. Мальчика, который погиб вместе с мамой, врачи пытались спасти, но ребенок получил очень серьезные травмы.

По многоэтажке столицы россияне, вероятно, нанесли прямой удар ракетой. Вражеское оружие попало в пятый этаж, в результате чего подъезд был разрушен.

Обломки такой ракеты найдены, но следователи позже сообщат, что это была за ракета была,

– рассказал Клименко.

Сейчас по данным полиции, 9 детей пострадали из-за ночной атаки. Также травмы получили 52 взрослых жителей. Для ликвидации возгорания ГСЧС привлекла два пожарных вертолета.

Известно, что для массированной атаки по Украине Россия использовала реактивные дроны, которые в частности шли на столицу с разных сторон. Сколько БпЛА двигались на столицу – пока неизвестно.

Разбор завалов после обстрела также продолжается в Соломенском районе. Министр МВД отметил, что там также могут находиться люди.