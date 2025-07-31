Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Как журналистка пережила атаку на Киев?

Наталья Мазина рассказал, что во время дроновой атаки они с мужем всю ночь бегали в коридор. Уже когда осталось несколько штук, они пошли спать. Но около 4:40 проснулись от громкого взрыва.

Ударная волна выбила окно напротив входной двери, а комнату засыпало стеклом. Супруги поранили ноги, когда встали с кровати.

Почувствовали дым, выглянули на улицу, горела какая-то машина, стоял огромный пожар. Мы не поняли, что это у нас дом, где подъезд разрушен, потому что (чтобы увидеть – 24 Канал) надо было выйти на улицу,

– рассказала Наталья Мазина.

Журналистка проживает всего в 20 метрах от многоэтажки, где от удара разрушило весь подъезд. Наталья говорит, что после взрыва "слышали крики, все выбегали на улицу".

"Я начала складывать ноутбук. Босса, но рабочий ноутбук упаковала. Надела один ботинок мужа, второй какой-то резиновый. И в ночной рубашке, в чем спала, выскочила на улицу", – говорит женщина.

Кроме выбитых окон в квартире, пострадала машина супругов.

Квартира журналистки hromadske повреждена / фото Наталья Мазина

Заметим, что массированный удар по Киеву 31 июля также повредил квартиру ведущей 24 Канала Екатерины Соляр. Ракета взорвалась в воздухе, неподалеку от ее дома, а окна выбило взрывной волной.