Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Министерство здравоохранения Украины. В Киеве в результате ночной атаки российских войск ночью повреждены три медицинских учреждения.

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В результате ночной атаки в Киеве пострадали медицинские учреждения

Окна и фасады зданий получили серьезные повреждения, но пациенты и медики не пострадали. Одновременно был разрушен подъезд жилого дома, под завалами которого до сих пор ищут людей – работают спасатели.

По предварительным данным местных властей, погибли по меньшей мере восемь человек, среди них шестилетний мальчик. Медицинскую помощь получили более 80 киевлян, 50 из них госпитализированы, среди пострадавших – по меньшей мере девять детей, в том числе пятеро находятся в больницах. Среди раненых есть 5-месячная девочка. Количество пострадавших может возрасти – на местах работают экстренные службы.

Ночной обстрел Киева / Фото: Министерство здравоохранения Украины

К слову, в ночь на 31 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив большое количество дронов и ракет.

ПВО уничтожила 291 средство воздушного нападения, включая 288 ударных БпЛА и три крылатые ракеты "Искандер-К", однако несколько ракет попали в разных локациях, преимущественно в Киеве.