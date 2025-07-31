Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України. У Києві внаслідок нічної атаки російських військ вночі пошкоджено три медичні заклади.

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Внаслідок нічної атаки в Києві постраждали медичні заклади

Вікна й фасади будівель зазнали серйозних ушкоджень, але пацієнти та медики не постраждали. Одночасно було зруйновано під’їзд житлового будинку, під завалами якого досі шукають людей – працюють рятувальники.

За попередніми даними місцевої влади, загинули щонайменше вісім людей, серед них шестирічний хлопчик. Медичну допомогу отримали понад 80 киян, 50 із них госпіталізовані, серед постраждалих – щонайменше дев’ятеро дітей, зокрема п’ятеро перебувають у лікарнях. Серед поранених є 5-місячна дівчинка. Кількість постраждалих може зрости – на місцях працюють екстрені служби.

Нічний обстріл Києва / Фото: Міністерство охорони здоров'я України

До слова, у ніч проти 31 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши велику кількість дронів та ракет.

ППО знищила 291 засіб повітряного нападу, включаючи 288 ударних БпЛА та три крилаті ракети "Іскандер-К", проте кілька ракет влучили в різних локаціях, переважно в Києві.