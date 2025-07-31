Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "ППО Радар".

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Звідки рухалися ракети та БпЛА?

Із вечора 30 липня всю ніч росіяни тероризували Україну "Шахедами", імітаційними дронами та крилатими ракетами "Іскандер-К". Також цього разу ворог запустив реактивні "Шахеди", які є швидшими за звичайні та мають інший звук.

Основною ціллю нинішньої атаки був Київ. Там російська армія завдала серйозних ушкоджень у двох районах. У Святошинському районі сталося прицільне влучання ракети в багатоповерхівку. За даними Повітряних Сил ЗСУ, це був "Іскандер-К", який через певні фактори важко збивати. Внаслідок атаки загинули щонайменше 8 людей, а поранені – понад 100. Окрім столиці окупанти атакували дронами Павлоград у Дніпропетровській області.

На карті, яку створив моніторинговий канал, можна побачити приблизний рух крилатих ракет, реактивних "Шахедів" та звичайних БпЛА минулої ночі.

Карта руху ракет 31 липня

Як Росія запускала повітряні цілі в ніч проти 31 липня / Інфографіка "ППО Радар"

Нагадаємо, ППО знищила 291 засіб повітряного нападу – це 288 ударних БпЛА та три крилаті ракети "Іскандер-К". Кілька ракет влучили в різних локаціях, переважно в Києві.