Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "ППО Радар".

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Звідки рухалися ракети та БпЛА?

Із вечора 30 липня всю ніч росіяни тероризували Україну "Шахедами", імітаційними дронами та крилатими ракетами "Іскандер-К". Також цього разу ворог запустив реактивні "Шахеди", які є швидшими за звичайні та мають інший звук.

Основною ціллю нинішньої атаки був Київ. Там російська армія завдала серйозних ушкоджень у двох районах. У Святошинському районі сталося прицільне влучання ракети в багатоповерхівку. За даними Повітряних Сил ЗСУ, це був "Іскандер-К", який через певні фактори важко збивати. Внаслідок атаки загинули щонайменше 8 людей, а поранені – понад 100. Окрім столиці окупанти атакували дронами Павлоград у Дніпропетровській області.

На карті, яку створив моніторинговий канал, можна побачити приблизний рух крилатих ракет, реактивних "Шахедів" та звичайних БпЛА минулої ночі.

Як Росія запускала повітряні цілі в ніч проти 31 липня / Інфографіка "ППО Радар"

Нагадаємо, ППО знищила 291 засіб повітряного нападу – це 288 ударних БпЛА та три крилаті ракети "Іскандер-К". Кілька ракет влучили в різних локаціях, переважно в Києві.