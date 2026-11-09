Полицейские изъяли обломки БПЛА возле учебных заведений в Деснянском районе Киева

В Киеве зафиксировали последствия атаки российских дронов / полиция
9 ноября утром реактивные дроны атаковали Киев. Обломки беспилотников упали в двух районах.
В частности, в Деснянском районе части дрона упали на открытой территории возле школы. Об этом сообщает полиция.
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Последствия падения обломков в столице
Известно, что полицейские изъяли обломки вражеского БПЛА, которые упали рядом с учебными заведениями в Деснянском районе столицы.
К счастью, никто не пострадал.
На месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники.
Правоохранители изъяли остатки дронов в столице / Фото: полиция
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Напомним, утром 9 ноября в столице раздавались взрывы. В результате атаки в Соломенском районе произошло возгорание на территории парковки.
О пострадавших или погибших власти не сообщали.
Ранее глава Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что Киев не готов к сценарию, при котором город одновременно останется без воды, отопления и электричества.
По его словам, наибольшие риски угрожают левому берегу столицы, который зависит от работы ТЭЦ.
Также чиновник раскритиковал подготовку города к чрезвычайным ситуациям.
Он заявил, что, несмотря на значительные бюджетные расходы, Киев не имеет достаточных резервов для обеспечения жителей водой, теплом и электричеством.
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