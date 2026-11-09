Поліцейські вилучили уламки БпЛА біля навчальних закладів у Києві

Зокрема, у Деснянському районі частини дрона впали на відкритій території біля школи. Про це повідомляє поліція.

Adv

популярні відео

Наслідки падіння уламків у столиці

Відомо, що поліцейські вилучили уламки ворожого БпЛА, які впали поруч із навчальними закладами у Деснянському районі столиці.

На щастя, ніхто не постраждав.

На місці працюють слідчо-оперативна група територіально підрозділу та вибухотехніки.

Правоохоронці вилучили залишки дронів у столиці / Фото поліція

1 2 3 1 / 3

Нагадаємо, вранці 9 листопада у столиці гриміли вибухи. Внаслідок атаки у Солом'янському районі загоряння на території парковки.

Про постраждалих чи загиблих влада не повідомляла.

Раніше голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що Київ не готовий до сценарію, за якого місто одночасно залишиться без води, опалення та електрики.

За його словами, найбільші ризики загрожують лівому берегу столиці, який залежить від роботи ТЕЦ.

Також посадовець розкритикував підготовку міста до надзвичайних ситуацій.

Він заявив, що попри значні бюджетні витрати Київ не має достатніх резервів для забезпечення мешканців водою, теплом та електрикою.