Скоро все місто ритиме туалети: Бахматов попередив про загрозу колапсу в Києві

Бахматов розкритикував підготовку Києва до критичного сценарію взимку / Деснянська РДА
Голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що без води, опалення й електрики можуть залишитися мільйони киян, а столиця до такого сценарію недостатньо готова.
Про це він сказав сьогодні, 6 листопада, в ефірі телемарафону.
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Що сказав голова РДА?
Максим Бахматов наголосив, що Київ наразі недостатньо підготовлений до критичного сценарію з одночасною відсутністю електрики, опалення та водопостачання. За його оцінкою, зупинка комунікацій змусить містян шукати польові способи задоволення базових санітарних потреб.
Скоро все місто ритиме туалети
За словами посадовця, найвища небезпека наразі загрожує лівобережній частині столиці. Ця частина міста має критичну залежність від безперебійного функціонування ТЕЦ-4, ТЕЦ-6 та частково ТЕЦ-5.
Окремо Бахматов звернув увагу на фінансову складову безпеки міста. Попри значні бюджетні видатки, місто так і не створило необхідних резервних систем для забезпечення населення водою, теплом та електрикою.
Голова РДА поставив питання про доцільність і прозорість використання коштів, які раніше виділяли зі столичного бюджету на підготовку до надзвичайних ситуацій. Окремо він розкритикував план підготовки Києва на 37 мільярдів гривень, а Деснянському району, за його словами, не дали фінансування на альтернативне опалення.
Нагадаємо, після російського обстрілу 24 січня ТЕЦ-6 перестала подавати тепло, і Троєщина залишилася без опалення. Тоді Бахматов розповів, що без тепла було близько 700 будинків, а загалом у районі живе пів мільйона людей. Також у січні він заявив, що в разі замерзання труб на Троєщині облаштують вуличні туалети.
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