В ночь на 30 мая во время обстрела Киева обломки российского дрона попали в многоэтажку. К сожалению, одна жительница этого дома погибла.
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Женщина погибла, когда смотрела, как сбивают дроны
Обломки российского дрона попали в 24-этажное здание в Голосеевском районе. В доме произошел пожар, разрушены квартиры на верхних этажах.
В момент пожара из поврежденного дома были эвакуированы 20 жителей. Однако, к сожалению, 1 человек погиб. Еще 4 жителя дома получили ранения.
По словам Кличко, погибшая в момент атаки находилась на балконе и смотрела за тем, как сбивают дроны. Поэтому он призвал людей ни в коем случае так не поступать.
Ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, вышедшая на балкон посмотреть, как сбивают дроны,
– рассказал Кличко.
Это может спасти жизнь: советы от Воздушных сил, как вести себя во время атаки дронами
В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что во время воздушной тревоги на улице и на балконе находиться опасно. Прежде всего, когда раздается воздушная тревога, необходимо идти в укрытие.
Если такой возможности нет, он посоветовал хотя бы соблюдать правило 2 стен. К примеру, можно находиться в коридоре. Или на лестничной клетке дома на нижних этажах.
Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Киев
- В ночь на 30 мая окупать в очередной раз атаковали Украину, выпустив по мирным городам 31 "Шахед". Защитники сбили 29 из них, однако 2 беспилотника попали в цель. Самой главной целью врага был Киев.
- Большинство дронов сбили на подступах к столице. Но и обломки нанесли значительные повреждения городу.
- К сожалению, в результате этой атаки есть пострадавшие. Мэр Киева сообщил, что ранения получили 11 человек, 6 из которых получили медицинскую помощь амбулаторно. Еще 5 госпитализировали в больницы.
- Кроме этого, ранения получили и жители Киевской области. Сейчас известно о 4 пострадавших.