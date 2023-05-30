У ніч на 30 травня під час обстрілу Києва уламки російського дрона влучили у багатоповерхівку. На жаль, одна жителька цього будинку загинула.

Дивіться також Нічна атака по Києву: є загиблі, зросла кількість постраждалих, 50 повідомлень про руйнування

Жінка загинула, коли дивилась, як збивають дрони

Уламки російського дрону влучили у 24-поверховий будинок в Голосіївському районі. В будинку сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах.

В момент пожежі з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців. Проте, на жаль, 1 людина загинула. Ще 4 жителі будинку зазнали поранень.

За словами Кличка, загибла в момент атаки перебувала на балконі й дивилась за тим, як збивають дрони. Тож він закликав людей у жодному випадку так не робити.

Вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони,

– розповів Кличко.

Як поводитись під час атаки дронами: поради від Повітряних сил

В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що під час повітряної тривоги на вулиці та на балконі перебувати небезпечно. Передусім, коли лунає повітряна тривога, необхідно йти в укриття.

Якщо такої можливості немає, він порадив бодай дотримуватись правила 2 стіл. До прикладу, можна перебувати в коридорі. Або ж на сходовій клітці будинку на нижніх поверхах.

Вночі окупанти вчергове атакували Київ