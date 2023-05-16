Глава ГСЧС Сергей Крук показал последствия атаки на Киев и работу спасателей, боровшихся с огнем после обстрелов.

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Последствия атаки на Киев

На фото видно, как автобусы охватило огнем. Пожарные пытались оперативно ликвидировать возгорание, чтобы пламя не пошло дальше.

Пока стражи неба защищают нас от вражеских ракет, спасатели всегда рядом. Спасибо, герои без оружия, за самоотверженный труд,

– сказал Сергей Крук.

Последствия обстрела Киева: фото ГСЧС

Ранее в КГВА рассказали, что враг совершил комплексную атаку на Киев по разным направлениям одновременно. Оккупанты атаковали столицу с применением БПЛА, крылатых ракетам и, вероятно, ракет баллистического типа.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе – там загорелось нежилое помещение и несколько единиц автомобильной техники.

В остальных районах повреждения несущественны – в большинстве обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. По данным мэра города Виталия Кличко, в Соломенском районе 3 пострадавших.

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