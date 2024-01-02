В Укрэнерго заверили ориентировочно в 12:30 2 января, что они уже возобновили работу оборудования магистральных сетей в киевском энергоузле. Следует заметить, что у киевлян тоже были проблемы с водой, однако их уже устранили, пишет 24 Канал.
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Что известно о ситуации со светом в Киеве и области
Массированная атака российских оккупантов привела к повреждениям воздушных линий высокого и среднего напряжения,
– сказали в ДТЭК о Киеве и регионе.
Уже буквально через час глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заверил, что их ремонтные бригады уже возобновили работу оборудования магистральных сетей в киевском энергоузле, которое было выключено в результате российской утренней атаки.
"Специалисты облэнерго постепенно заживляют абонентов в Киеве и области. Энергопитание будет возобновлено в течение нескольких часов", – пообещал чиновник.
Сколько человек на Киевщине и в столице без света
В Министерство энергетики Украины сообщили, что из-за вражеской атаки в Киеве и области остаются без света более 86 тысяч потребителей.
Энергетики возобновляют электроснабжение абонентам, обесточенным после массированной вражеской атаки на столицу и область,
– заверили в Минэнерго.
По их данным, на 12:00 2 января:
- в Киеве появился свет у 230 тысяч потребителей. Остаются обесточенными еще 30 тысяч жителей столицы;
- в Киевской области без напряжения две подстанции облэнерго. Именно поэтому в регионе без света остаются более 56 тысяч точек учета.
В ДТЭК по состоянию на 13:40 2 января сообщили, что их энергетики вернули свет для 128 тысяч семей в Киевской области.
"Из-за масштабов повреждений, нанесенных российскими оккупантами, остаются без света 56 тысяч семей в Вышгородском и Бучанском районах", – пояснили в ДТЭК.
Компания заверила, что они делают все возможное, чтобы вернуть всем свет к 17:00 2 января.
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Что известно о проблемах со светом в Киевской области
- Утром в ДТЭК заявили, что из-за массированной ракетной атаки России по Киеву временно нет света в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.
- Кроме того, свет также исчез в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.
- В Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 10:13 2 января из-за последствий массированной ракетной атаки есть повреждения в сетях Укрэнерго и облэнерго в Киеве и Киевской области. Без света остались более 250 тысяч потребителей.
- Уже в 11:42 энергетики заживили часть жителей Святошинского, Шевченковского, Оболонского и Подольского районов. Без света оставались люди в жилом массиве Куреневка и части Оболонского Святошинского районов.