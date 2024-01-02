В Укрэнерго заверили ориентировочно в 12:30 2 января, что они уже возобновили работу оборудования магистральных сетей в киевском энергоузле. Следует заметить, что у киевлян тоже были проблемы с водой, однако их уже устранили, пишет 24 Канал.

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Что известно о ситуации со светом в Киеве и области

Массированная атака российских оккупантов привела к повреждениям воздушных линий высокого и среднего напряжения,

– сказали в ДТЭК о Киеве и регионе.

Уже буквально через час глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заверил, что их ремонтные бригады уже возобновили работу оборудования магистральных сетей в киевском энергоузле, которое было выключено в результате российской утренней атаки.

"Специалисты облэнерго постепенно заживляют абонентов в Киеве и области. Энергопитание будет возобновлено в течение нескольких часов", – пообещал чиновник.

Сколько человек на Киевщине и в столице без света

В Министерство энергетики Украины сообщили, что из-за вражеской атаки в Киеве и области остаются без света более 86 тысяч потребителей.

Энергетики возобновляют электроснабжение абонентам, обесточенным после массированной вражеской атаки на столицу и область,

– заверили в Минэнерго.

По их данным, на 12:00 2 января:

в Киеве появился свет у 230 тысяч потребителей. Остаются обесточенными еще 30 тысяч жителей столицы;

в Киевской области без напряжения две подстанции облэнерго. Именно поэтому в регионе без света остаются более 56 тысяч точек учета.

В ДТЭК по состоянию на 13:40 2 января сообщили, что их энергетики вернули свет для 128 тысяч семей в Киевской области.

"Из-за масштабов повреждений, нанесенных российскими оккупантами, остаются без света 56 тысяч семей в Вышгородском и Бучанском районах", – пояснили в ДТЭК.

Компания заверила, что они делают все возможное, чтобы вернуть всем свет к 17:00 2 января.

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Что известно о проблемах со светом в Киевской области