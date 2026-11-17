Об этом сообщают киевские телеграм-каналы.

Adv

популярные видео

Что происходит в Киеве

Вокруг Южного моста образовались масштабные автомобильные пробки. Машины часами стоят колоннами в направлении с левого берега на правый, поскольку движение транспорта по переправам временно приостановили в обоих направлениях после ночного удара российской баллистики.

Ситуацию существенно ухудшила длительная воздушная тревога, из-за которой поезда красной линии метрополитена не курсировали между берегами Днепра.

Транспортный коллапс в Киеве: смотрите видео

Пассажиры и водители оказались фактически отрезанными от правого берега во время утреннего часа пик.

Транспортный коллапс мгновенно отразился на тарифах цифровых сервисов вызова такси. За поездку из Дарницкого района до Центрального железнодорожного вокзала пассажирам приходилось платить от 600 до 1100 гривен в зависимости от категории транспорта.

Транспортный коллапс в Киеве: смотрите видео

А по отдельным повышенным тарифам стоимость одного рейса достигала даже более 1300 гривен. В то же время найти свободный автомобиль даже по такой цене было проблематично из-за сплошной пробки на подъездных путях.

Реклама

Кроме того, из-за ситуации с безопасностью и последствий обстрелов временно приостанавливали движение поездов на части "зеленой" линии метро, что усилило нагрузку на автодороги. Дорожные службы и правоохранители регулировали потоки автомобилей в условиях критической перегрузки магистралей.

Транспортный коллапс в Киеве: смотрите видео

Напомним, что в результате российской атаки на Киев 17 ноября в Оболонском районепогибли два человека еще один человек получил ранения. Спасатели извлекли пострадавшего живым из-под завалов разрушенного нежилого здания.