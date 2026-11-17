Про це повідомляються київські телеграм-канали.

Adv

популярні відео

Що відбувається у Києві

Навколо Південного мосту утворилися масштабні автомобільні черги. Автівки годинами стоять колонами у напрямку з лівого берега на правий, оскільки рух транспорту переправами тимчасово зупинили в обох напрямках після нічного удару російської балістики.

Ситуацію суттєво погіршила тривала повітряна тривога, через яку поїзди червоної лінії метрополітену не курсували між берегами Дніпра.

Транспортний колапс у Києві: дивіться відео

Пасажири та водії виявилися фактично відрізаними від правого берега під час ранкової години пік.

Транспортний колапс миттєво позначився на тарифах цифрових сервісів виклику авто. За поїздку з Дарницького району до Центрального залізничного вокзалу пасажирам доводилося сплачувати від 600 до 1100 гривень залежно від категорії транспорту.

Транспортний колапс у Києві: дивіться відео

А за окремими підвищеними тарифами вартість одного рейсу сягнула й понад 1300 гривень. Водночас знайти вільну автівку навіть за таку ціну було проблематично через суцільний затор на під'їзних шляхах.

Реклама

Також через безпекову ситуацію та наслідки обстрілу тимчасово зупиняли рух поїздів на частині зеленої лінії підземки, що посилило навантаження на автошляхи. Дорожні служби та правоохоронці регулювали потоки автівок в умовах критичного перевантаження магістралей.

Транспортний колапс у Києві: дивіться відео

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Київ 17 листопада в Оболонському районі загинули двоє людей, ще одна особа зазнала поранень. Рятувальники дістали потерпілого живим з-під завалів зруйнованої нежитлової будівлі.