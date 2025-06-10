Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о пожаре в Борисполе

В результате вражеского обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте Борисполя.

В результате комбинированного вражеского удара возникло возгорание на одном из промышленных объектов города. Пожарные ликвидировали пожар на площади 2 500 квадратных метров,

– объяснили в ГСЧС.

В комментарии Украинской правде спасатели добавили, что горел объект на выезде из Борисполя. На вопрос о том, что на пожарных машинах написано "Бориспольский аэропорт", там заметили, что пожар был не на аэродроме.

Пожарные ликвидировали масштабный пожар: смотрите фото ГСЧС

В ГСЧС заявили, что на месте происшествия работали 104 спасателя и 35 единиц техники. Там добавили, что также подверглись разрушениям частные жилые здания, гаражи и авто гражданского населения в Броварском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.

Напомним, что в ночь на 10 июня россияне совершили массированную атаку на Украину. Основными направлениями ударов были Киев и Одесса.

В столице повреждены 7 из 10 районов, есть пострадавшие. В Одессе беспилотники повредили административную часть роддома и станцию ​​переливания крови. Возгорание возникло в Одесском зоопарке.