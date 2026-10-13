Как сообщает Киевская областная военная администрация, наибольшие разрушения в результате вражеской атаки понес Бучанский район.

Каковы последствия атаки на Киевскую область

В Бучанском районе зафиксированы повреждения 9 частных домовладений, 2 транспортных средств и складского здания.

В Белоцерковском районе российские удары повредили помещение административного здания, местный дом культуры, учебное заведение и автомобиль.

Также под обстрелами оказался Броварской район, где были повреждены 2 частных дома и легковой автомобиль.

В Фастовском районе в результате попаданий поврежден объект инфраструктуры.

Всего по области за сутки зафиксированы повреждения 11 частных домовладений, 4 транспортных средств, помещений административных зданий, дома культуры, учебного заведения, складского здания и объекта инфраструктуры.

Напомним, что утром взрывы раздавались в Луцке. Также Россия совершила атаку на Львовскую область. Горели дома и автомобили, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Российские войска провели атаку на Хмельницкую область. Повреждено помещение медицинского учреждения, а четверо пациентов получили травмы.