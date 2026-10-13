Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація, найбільше руйнувань унаслідок ворожої атаки зазнав Бучанський район.

Які наслідки атаки на Київщину

У Бучанському районі зафіксували пошкодження 9 приватних домоволодінь, 2 транспортних засобів та складської будівлі.

У Білоцерківському районі російські удари пошкодили приміщення адміністративної будівлі, місцевий будинок культури, заклад освіти та автомобіль.

Також під обстрілами опинився Броварський район, де руйнувань зазнали 2 приватні будинки та легковик.

У Фастівському районі внаслідок влучань пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Загалом по області за добу зафіксували пошкодження 11 приватних домоволодінь, 4 транспортних засобів, приміщень адміністративних будівель, будинку культури, закладу освіти, складської будівлі та об'єкта інфраструктури.

Нагадаємо, що вранці вибухи лунали у Луцьку. Також Росія атакувала Львівщину. Горіли будинки та авто, але, на щастя, минулося без постраждалих.

Російські війська атакували й Хмельницьку область. Пошкоджено приміщення медичного закладу, а четверо пацієнтів отримали травми.