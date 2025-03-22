Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Смотрите также Дроновая атака на Запорожье: количество раненых возросло до 13, четверо погибших
Какие последствия атаки БпЛА на Киевщине
Российские войска продолжают каждую ночь атаковать Киевскую область ударными БпЛА. В ночь на 22 марта в области работали силы ПВО.
Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено,
– говорится в сообщении.
Однако в результате падения обломков БпЛА в Вышгородском районе произошло возгорание травяного настила и леса, пожары быстро ликвидировали.
Также падение обломков зафиксировано на открытых участках местности за пределами населенных пунктов в Броварском и Бучанском районах Киевской области.
Сейчас оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий российской атаки.
К слову, российские войска в ночь на 22 марта в целом выпустили по Украине 179 БПЛА различных типов. Силам ПВО удалось сбить 100 вражеских дронов, еще 63 беспилотники-имитаторы – локально потеряны.