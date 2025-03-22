Повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Які наслідки атаки БпЛА на Київщині

Російські війська продовжують щоночі атакувати Київську область ударними БпЛА. У ніч на 22 березня в області працювали сили ППО.

Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено,

– йдеться у повідомленні.

Однак внаслідок падіння уламків БпЛА у Вишгородському районі відбулося загоряння трав'яного настилу та лісу, пожежі швидко ліквідували.

Також падіння уламків зафіксовано на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів у Броварському та Бучанському районах Київщини.



Наразі оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків російської атаки.

До слова, російські війська у ніч на 22 березня загалом випустили по Україні 179 БпЛА різних типів. Силам ППО вдалося збити 100 ворожих дронів, ще 63 безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.