Там за время этой атаки тревогу объявляли неоднократно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Руслана Кравченко.

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Что известно об атаке "Шахедов" на Киевщину

"Враг в очередной раз атаковал Киевскую область с помощью БпЛА. Ночью воздушная тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО", – сообщил Руслан Кравченко.

В результате работы противовоздушной обороны есть сбитые цели.

К счастью, пострадавших во время атаки среди местных не было. Также не зафиксировано попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры, однако некоторые повреждения таки есть.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов повреждены 5 частных домов дачного кооператива. В помещениях выбиты окна,

– добавил председатель ОВА.

На местах оперативные группы фиксируют и ликвидируют последствия этой российской атаки.

Напомним, что в целом оккупанты запустили по Украине 60 ударных дронов, из которых 36 сбили, а 23 – локально потеряны. Еще один оставался в воздухе, однако уже в 11:03 прозвучал отбой тревоги.