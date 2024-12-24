Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Беспилотники атаковали Хмельнитчину

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 05:54. Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении вражеского БпЛА на Староконстантинов с юго-востока.

По словам корреспондентов Суспильного, взрыв в Хмельницкой области прогремел около 06:30. В настоящее время местные власти не сообщали о последствиях вражеской атаки на регион.

В 06:40 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА на Хмельницкий с юга. Около 07:00 жители Хмельницкой области услышали повторные взрывы.

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К слову, в ночь на 24 декабря российские войска также атаковали "Шахедами" Киевщину. В Киевской ОВА сообщили, что жители региона могли слышны взрывы, ведь по вражеским целям работала противовоздушная оборона.